Допущенных российских фехтовальщиков все равно не пустили на отбор к Олимпиаде-2024. В РФ в ярости

Международная федерация фехтования (FIE), которая первой в марте приняла решение вернуть россиян и белорусов на международные турниры, не согласовала список атлетов из РФ, которым разрешено соревноваться за границей. Из-за этого россияне пропустят этап Гран-при в Сеуле 27–29 апреля, являющийся первым отборочным соревнованием к Олимпийским играм-2024 в Париже.

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По словам президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, они без объяснения до сих пор не получили права на участие, нет списка со спортсменами, тренерами, персоналом и медицинским штабом.

"Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали – все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное", – цитирует Мамедова ТАСС.

Глава ФФР заявил, что будет требовать потребует отменить этап в Сеуле.

"Будем писать письмо, чтобы отменили Гран-при. Если мы не смогли поехать, пусть отменяют его. Все, что нужно было, мы отправили", – сказал Мамедов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Польский союз фехтования (PZS) отказался от проведения Кубка мира среди женщин на рапирах, куда были допущены россияне и белорусы. Турнир планировался на 23 апреля в Познани.

Ранее аналогичным бойкотом отметились Германия и Финляндия, а затем к ним присоединилась Франция. Кроме того, украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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