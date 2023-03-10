Скандал дня: Россию и Беларусь вернули в международные соревнования по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) решил отменить отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований под эгидой организации. Начиная с середине апреля представители стран-агрессоров смогут вернуться на дорожку и сражаться за медали, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

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Соответствующее решение было принято в режиме онлайн на конгрессе FIE, информирует портал Inside the Games. Уже в июле россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате мира в итальянском Милане. Пока неизвестно, в каком статусе сборные двух стран будут представлены на соревнованиях – с национальной символикой или под нейтральным флагом. Это будет зависеть от рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение о снятие санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Кроме того, были восстановлены и официальные лица федераций России и Беларуси. Представители нашей страны пытались заблокировать голосование, но не были поддержаны.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пост президента FIE был вынужден покинуть российский олигарх Алишер Усманов. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранен от должности главы Европейской Конфедерация фехтования.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский саблист Константин Лоханов признался, что был шокирован военным вторжением своей страны в Украину.

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