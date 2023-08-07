'Кто они такие?' Чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за требования Украины по дисквалификации Харлан на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в ярость из-за призыва Федерации фехтования Украины (ФФУ) к немецкому арбитру Дитеру Ламмеру уйти в отставку после того, как тот под давлением России дисквалифицировал Ольгу Харлан на чемпионате мира за отказ пожимать руку Анне Смирновой. Бывший биатлонист не нашел ничего лучшего, кроме как начать откровенно оскорблять украинцев.

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Об этом Тихонов в припадке бреда заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Представитель страны-агрессора назвал такой шаг ФФУ неадекватным, а также с характерным для россиян пренебрежением к остальным народам отказал украинцам в праве отстаивать свою позицию.

"Украинцев надо отправить в "Белые столбы" (психиатрическая больница в Подмосковье. – Ред.). Они теряют государство и лицо. Кто они такие, чтобы призывать судью уйти в отставку? Они что, лидеры большого спорта? Это просто моральные уроды", – сказал Тихонов.

Отметим, что в сети было опубликовано видео, на котором видно, что Ламмер решил наказать Ольгу Харлан за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ после разговора с неизвестным лицом по телефону тренера фехтовальщицы из РФ.

Сама саблистка из страны-агрессора не соответствует нейтральному статусу, как этого требует МОК. Из-за этого Украина потребовала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, чем вызвала истерику в России. Также в РФ гневно отреагировали на решение Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат фехтовальщицы Анны Смирновой попытался отстраниться от преступлений армии РФ в Украине, назвав себя "обычным срочником". Кроме того, российские пропагандисты заявили о фиаско своей страны в скандале вокруг боя Смирновой и Харлан на чемпионате мира.

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