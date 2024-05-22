Сунак распустил парламент Великобритании: когда состоятся досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента страны. Досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства пройдут 4 июля этого года.

Об этом Риши Сунак заявил 22 мая во время обращения на Даунинг-стрит. Его цитирует BBC.

В своем обращении премьер Британии сообщил, что получил санкцию короля Чарльза ІІІ распустить парламент и провести досрочные выборы.

Сунак сказал, что в среду, 22 мая встречался с королем Чарльзом III, на которой попросил о роспуске парламента. Это формальная процедура, которая необходима для досрочных выборов.

Король удовлетворил эту просьбу", – заявил премьер и объявил проведение досрочных парламентских выборов 4 июля.

Во время обращения Риши Сунак перечислил достижения своего правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.

В то же время, он обвинил оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в "отсутствии плана" управления Британией.

"Сейчас для Британии пришел момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, рискуем ли вернуться в исходную точку без плана и уверенности", – сказал Сунак.

Как отметило издание, слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить 22 мая после того, как министры отменили меры и сократили или отложили заграничные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.

В частности, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон прервал визит в Албанию и вернулся в Лондон, а министр обороны Грант Шеппс отложил поездку по странам Балтии.

Сунак и его команда в течение дня не подтверждали эти слухи. Премьер лишь сказал, что выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Со своей стороны, Лейбористская партия заявила, что "вполне готова к выборам, если бы премьер-министр их не назначил".

Стоит отметить, что консерваторы серьезно отстают от лейбористов в опросах общественного мнения – по данным издания, разница составляет более 20%. И даже, несмотря на снижение инфляции с исторического максимума, которого она достигла к концу 2022 года, им не удается сократить разрыв.

Риши Сунак стал премьер-министром 25 октября 2022 года. Само снижение инфляции было его главным обещанием, когда он занял свою должность.

Политические обозреватели считают, что Сунак на предстоящих выборах стремится извлечь выгоду из этой экономической ситуации в стране, поэтому и объявил роспуск парламента. Однако критики отмечают, что снижение инфляции больше связано с изменениями в мировой экономике, чем политикой британского правительства.

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