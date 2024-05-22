'Пойду на курсы мастеров маникюра'. Вера Кобзарь – о своих гонорарах во время войны, трагедии в семье и слезах на гастролях

Популярная украинская актриса Вера Кобзарь ("Бешеная свадьба", "Джованни", "Родственники", "Мы больше чем я") во время великой войны живет и работает в Киеве.

В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, как полномасштабное вторжение изменило ее жизнь, а также призналась, чем готова заниматься вместо актерской профессии. С Верой Кобзарь мы поговорили на премьерном показе ленты "Дом "Слово". Бесконечный роман".

– Вера, в начале российского вторжения некоторые из ваших коллег, понимая, что работы может не быть долго, задумывались даже о смене профессии. Сколько вы не работали после начала полномасштабной войны?

– У меня год не было никакой работы. Как и у всех! Но не думаю, что в моем случае это только из-за полномасштабного вторжения. Еще до февраля 2022 года тяжело заболела моя мама. Когда началась большая война, я, спасая детей, вывезла их на запад Украины, два месяца мы проживали в семье в Ужгороде. А потом на Пасху поехали к родителям в Шепетовку и уже у них остались. О работе не думала, потому что главной миссией был уход за мамой и обеспечение быта детям. Мы долго боролись за жизнь мамы… Но мама ушла в объятия Бога. А потом пришло время возвращаться в Киев, потому что началось обучение детей. Через год я вернулась и на театральную сцену. Это произошло на 16-летие моей дочери Варвары. Как нам живется сейчас? Как всем – от тревоги до тревоги.

– Кажется, вы живете на очень высоком этаже многоквартирного дома. Очень страшно?

– Да, это 30-й этаж многоэтажки. Но именно из-за опасности мы с детьми переехали под Киев – в частный сектор. Дольше добираться куда угодно, но значительно спокойнее и безопаснее.

А работа, слава Богу, пока меня находит, работаю много. Потому что на мне большая ответственность: и дети, и папа, которого забрала к себе, собака, весь быт. Должна закрывать общие жизненные потребности, обязательно донатить. Считаю, что каждый из нас, как "отче наш" перед сном, должен по возможности помогать ребятам приближать Победу.

Война меня изменила, как и всех нас. Я заметила, что испытываю определенное неудобство от большой радости, которую раньше бы транслировала... Кажется, что радоваться – это сейчас совсем не ко времени. Но это ложно! Именно сейчас нужно ценить каждый миг, именно сейчас время жить и радоваться.

Думала ли о другой профессии, если в моей не будет потребности? Конечно. Я не боюсь никакой работы, пойду на курсы парикмахеров-стилистов, мейкап дизайнеров, мастеров маникюра и буду так зарабатывать. Даже во время войны люди следят за собой – здесь работа будет. Моя коллега, актриса Ксения Вертинская, например, окончила курсы косметологов. Она открыто об этом говорит, и это правильно – нужно всегда иметь какой-нибудь запасной план.

– Не было ли мысли вывезти детей за границу – в более безопасное место?

– Нет, не было! Мне казалось, что если уеду, это будет точкой невозврата. Здесь, хоть и под тревогами, но хожу по родным улицам, все надписи на домах – на моем языке. Я в своей стране, с детьми разговариваю на родном языке. Тем более у меня пожилые родители, мама была очень больна. И мысли не было их оставлять! И дети не хотели бросать дом. Они уже достаточно взрослые. Дочери – 17 лет, выпускница этого года. Сыну исполнится летом 15.

– Куда будет поступать дочь?

– Еще в раздумьях! Мы с ее папой (известный украинский актер и режиссер Александр Кобзарь. – Ред.) не хотели, чтобы наши дети выбрали актерский путь. Конечно, мы поддерживали бы их в любом случае, но старались оградить от этой профессии. Не водили их на кастинги, пробы. Они почти нигде не снимались. Только в одном фильме "Сказка о деньгах" сыграли небольшие роли – детей главных героев. И еще Прохор снимался у Александра Кобзаря в его картине "Отец". Но поддержим любой выбор дочери. Главное, чтобы ей было интересно и она видела в этом перспективу. Сейчас она думает о графическом дизайне. Но все может измениться в любой момент.

– Несколько лет назад ваша Варя стала чемпионкой Киева по боксу. Почему именно этот вид спорта, который считается мужским?

– Во времена своей юности, кроме школы, я семь лет занималась танцами и была уверена, что дочь тоже пойдет по этому пути. Но нет! Сработали гены папы – в свое время он стал чемпионом Украины по боксу. Когда она сказала, что тоже хочет этим заниматься, Саша успокаивал меня: "Я тебя прошу! Две-три тренировки, устанет приседать и бегать, получит несколько раз – и бросит". Никто не думал, что это перерастет в такое увлечение.

Конечно, непросто было наблюдать, когда твоему ребенку перевязывают руки, надевают перчатки, шлем... Кроме того, в финальном поединке первенства Киева ей пришлось сразиться в ринге с одноклубницей. По этическим соображениям тренер не имел права стоять ни в одном, ни в другом углу ринга. С ее соперницей стояли ребята из их клуба, а со стороны Варвары – ее отец. Бой не дошел до конца, она победила техническим нокдауном. Я присутствовала на этом поединке. Все время мне казалось, что не чувствую своего тела, так все онемело от переживаний… Но потом выяснилось, что бокс – это не ее. Сейчас сын протаптывает эту тропу. Ему нравится.

– Какая вы мама для двух подростков?

– Раньше я часто говорила дочери: не знаю, что такое быть мамой подростка, поэтому каждый день учусь быть твоей мамой. Когда возникали вопросы, читала специальную литературу, слушала лекции по воспитанию. Бывало, признаюсь откровенно, от бессилия срывалась. Потом извинялась, снова искала силы объяснять. Рассказывала о себе в ее возрасте, делилась своими переживаниями, пытаясь вызвать тем самым откровенность в ответ. Варя в свое время была немного колючая, лишний раз не обнимешь. Правда, часто "сдавалась": "Хорошо, пообнимай меня, только не щекотаться!" Сын тоже взрослеет, становится сложнее. Но они взяли, как мне хочется думать, только самое лучшее от нас. Обладают и характером, и моей нежностью. Когда были маленькими, у нас были слова, которые были понятны только нам. Например, Прохор говорил: "тук-тук!" Я должна ответить так же: "тук-тук!" Это означало, что мы перестукиваемся сердцами.

– Изменились ли ваши гонорары во время войны?

– Конечно, изменились. За первый съемочный проект, который у меня уже был после полномасштабного вторжения, мне предложили четвертую часть моего стандартного гонорара. Но нужно было закрыть некоторые родственные нужды, потому согласилась. Потом была одна треть, половина. Знаете, если это все происходит по объективным причинам, то продюсеров можно понять. Но часто гонорары понижают искусственно, прикрываясь войной либо коронавирусом, а по сути – пользуясь безработицей актеров.

– Вы много ездите по украинским городам с антрепризными представлениями в компании коллег – Екатерины Варченко, Ксении Вертинской, Наталии Васько, Анны Кошмал, Дарьи Петрожицкой. Как воспринимают театр во время войны зрители?

– Запад Украины – это гонористый зритель, восток, та же Одесса – привередливый. Но я не могу назвать хотя бы один город, где бы плохо принимали. Зрители дарят цветы, пишут щемящие послания. Спасибо, что мы доехали до них, особенно на востоке страны. Фотографируются вместе и говорят: "Сейчас вышлю мужу, он на фронте, пусть порадуется за нас".

Однажды ко мне подошел военный, отказавшийся фотографироваться, сказал, что поддерживает исключительно живое общение. Говорил таким хриплым-хриплым голосом, потому что, как выяснилось в разговоре, имел контузии, пережил клиническую смерть. Сказал, что мы должны работать дальше, выходить на сцену, чтобы зрители хотя бы на несколько часов испытали радость и забыли об обстоятельствах войны. Наши спектакли очень любят – график распланирован уже до 2026 года.

Конечно, бывает непросто – воздушные тревоги прерывают просмотр, мы все останавливаем, бежим в укрытие, возвращаемся. Страшно ночью в Днепре, Харькове, Запорожье. Лежишь в гостиничном номере, плачешь, молишься, чтобы Бог дал тебе возможность целой вернуться домой, к детям.

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