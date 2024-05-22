Пентагон предполагает, что Россия запустила новый космический военный аппарат, который может быть способен атаковать другие спутники. В Вашингтоне говорят, что Россия развернула это "новое противокосмическое оружие" на той же орбите, где находится правительственный спутник США.

Reuters пишет, что новый аппарат пока не приближался к американским объектам, но, судя по траектории, в дальнейшем может сблизиться со спутником американской разведки.

Это развертывание сил в космосе происходит на фоне заявлений США о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников. Запуски нового "космического оружия" совпали с началом учений в РФ по применению нестратегического ядерного оружия на земле.

Москва явно пытается выйти на новые ступени эскалации. Там прямо говорят, что наземные учения с ядерным оружием - ответ на возможность отправки солдат стран Запада в Украину. И происходят эти учения вблизи украинских границ и территории ближайших к России стран НАТО. Теперь на повестке и "звездные войны" с США.

Безумцы в Кремле, развязав агрессивную войну против Украины и выпустив из бутылки джинна потенциального глобального конфликта, теперь ведут мир к тому, что может, без преувеличения, стоить жизни человеческой цивилизации.