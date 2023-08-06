Решение Верховной Рады по сопернице Харлан вызвала истерику в Кремле

Министр спорта России Олег Матыцин резко отреагировал на требование Верховной Рады Украины пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Анну Смирнову. Смирнова в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане проиграла украинке Ольге Харлан, а затем устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

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3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины принял проект обращения с требованием пожизненно дисквалифицировать россиянку.

Матыцин уверен, что это является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

"Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации", – истерично заявили в Кремле в интервью пропагандистам из "Матч ТВ".

Кроме того чиновник считает, что Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей.

"В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям", – добавил Матыцин.

Такие слова российского министра вызвали насмешки даже у его соотечественников.

"Я не понимаю, что героического сидеть на стуле 50 минут и ждать, когда дисквалифицируют соперника по формальным правилам. И что в этом честного. Ну сидела и сидела. В чем тут геройство", – интересуются юзеры.

Напомним, что в результате скандала на ЧМ Международная федерация фехтования сперва дисквалифицировала Харлан, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

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