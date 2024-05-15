Полиция задержала нападающего на премьера Словакии Фицо: что о нем известно. Фото и видео

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. Он уже доставлен в полицию.

Об этом сообщили словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N. В Сети также был опубликован момент задержания нападающего на политика.

По информации СМИ, задержанного зовут Юрай Цинтула. Он родился в 1953 году. В политика мужчина стрелял из "краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Задержанный писатель. Он был сравнительно известен в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Также утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда имеет разрешение на оружие.

Правоохранительные органы Словакии пока официально не называют имя задержанного.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован, а нападавший задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

Осенью 2023 лидер партии Smer-SD Роберт Фицо победил на досрочных парламентских выборах в Словакии. 25 октября он был утвержден как новый премьер-министр страны. Он известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине.

Ранее Фицо обидел словаков, которые собрали €4 млн на боеприпасы для Украины. Он заявил, что эти деньги являются символическим жестом, поскольку эти средства, по его убеждению, все равно не изменят ситуацию. Чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, означающее "пукнуть в дерево".