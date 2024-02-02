'Их бесит': чемпион ОИ из РФ обвинил Запад в желании 'превратить Россию в Северную Корею'

Призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой желанием Запада "превратить Россию в Северную Корею". Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки при этом ничего не сказал о том, что его соотечественница принимала допинг.

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Об этом Жулин заявил в комментарии пропагандистскому изданию "АиФ". Победитель чемпионата мира 1993 года "раскрыл заговор" против российского террористического государства якобы из-за того, что на его территории "запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире".

"Да, Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. И они этого методично добиваются. Конечно, их бесит, что на территории России запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире. Поэтому каждый русский человек вызывает у них раздражение. А Камила Валиева еще и потрясающе катается. Я не устаю об этом говорить, таких фигуристок за всю историю не было никогда. Она должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание. А ее взяли и уничтожили", – сказал Жулин.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

В ответ известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки. Чемпион ОИ Дмитрий Васильев потребовал устроить переворот в Международном олимпийском комитете и захватить власть.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие системы допинга в РФ.

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