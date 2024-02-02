'Нужен серьезный контрудар': чемпион ОИ из РФ призвал Россию захватить власть в МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вновь призвал Россию устроить переворот в руководстве Международного олимпийского комитета (МОК). Бывший биатлонист опустился до оскорблений в адрес президента организации Томаса Баха, обозвав его негодяем, который якобы вредит РФ.

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Об этом Васильев с угрозами заявил в интервью портал "РБ Спорт". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88, комментируя дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга, в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил во всех бедах российского спорта западные страны.

"Я считаю, что нам нужно готовиться к серьезному контрудару – конгрессу МОК, где будет переизбираться весь руководящий состав организации. Нужно привлечь наших друзей, которых у нас в мире очень много – Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Это уже значительно больше голосов, чем у этих негодяев, которые прямо сейчас разрушают олимпийские движение. Надо заканчивать с этим беспределом, а для этого надо возглавить МОК. Шансы у нас есть, надо хорошо подготовиться. С нынешним составом МОК просто не о чем разговаривать и даже не стоит садиться с ними за стол переговоров", – сказал Васильев.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. В ответ известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие системы допинга в РФ.

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