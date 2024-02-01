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Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие российской системы допинга

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
822
Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру 'должно быть стыдно' за вскрытие российской системы допинга

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов выразил нелепую мысль о том, что за скандал с применением допинга фигуристкой Камилы Валиевой должны нести ответственность международные инстанции. Российский спортсмен фактически обвинил организации в том, что они раскрыли факт употребления девушкой запрещенных веществ.

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Такое абсурдное заявление Репилов сделал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По словам саночника, представительницу российского фигурного катания якобы показательно наказали, а также присудили ей дисквалификацию на четыре года.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие российской системы допинга
Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие российской системы допинга

"В ситуации с Камилой Валиевой другой стороне как минимум должно быть стыдно. Девочка маленькая и талантливая, а это была показательная ситуация. Не знаю даже, как это называется – унижение, стыд и срам. Я хочу участвовать в Олимпиаде, но уважения к олимпийскому движению у меня очень мало. Рано или поздно наша страна поедет на Олимпийские игры, возможно, это будет другое поколение. Я очень переживал за Камилу Валиеву, даже на Олимпиаде, и эту ситуацию примерял на себя", – сказал Репилов.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие российской системы допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. После этого известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки. Также сборную РФ лишили "золота" Олимпиады-2022.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие российской системы допинга

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

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