Чемпион ОИ из РФ заявил, что миру 'должно быть стыдно' за вскрытие российской системы допинга

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов выразил нелепую мысль о том, что за скандал с применением допинга фигуристкой Камилы Валиевой должны нести ответственность международные инстанции. Российский спортсмен фактически обвинил организации в том, что они раскрыли факт употребления девушкой запрещенных веществ.

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Такое абсурдное заявление Репилов сделал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По словам саночника, представительницу российского фигурного катания якобы показательно наказали, а также присудили ей дисквалификацию на четыре года.

"В ситуации с Камилой Валиевой другой стороне как минимум должно быть стыдно. Девочка маленькая и талантливая, а это была показательная ситуация. Не знаю даже, как это называется – унижение, стыд и срам. Я хочу участвовать в Олимпиаде, но уважения к олимпийскому движению у меня очень мало. Рано или поздно наша страна поедет на Олимпийские игры, возможно, это будет другое поколение. Я очень переживал за Камилу Валиеву, даже на Олимпиаде, и эту ситуацию примерял на себя", – сказал Репилов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. После этого известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки. Также сборную РФ лишили "золота" Олимпиады-2022.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

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