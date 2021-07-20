Бойца Грицая, бросавшего вызов Усику, лишили жилья и забрали в армию: новости спорта 19 июля

Знаменитый украинский боец Богдан Грицай, который бросал вызов Александру Усику, ушел в армию, а донецкий "Шахтер" узнал первого соперника в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, украинские олимпийцы показали, как обосновались в Токио.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 19 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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