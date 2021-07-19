Вместо Олимпиады – в армию: жизнь борца Грицая, бросившего вызов Усику, круто изменилась

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, который в мае 2020 года вызвал боксера Александра Усика на бой без правил, попал на военную службу в пограничные войска Украины. По словам спортсмена, за последний год его жизнь круто изменилась, что вынудило его подкорректировать планы на будущее.

На своей странице в Facebook борец рассказал, что должен был готовиться к Олимпиаде, которая стартует в Токио уже 23 июля, но все изменилось после реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, в котором он тренировался и работал на протяжении последних 12 лет. Грицай не стал сдаваться и начал борьбу с новым руководством учебного заведения, и это закончилось для него выселением из общежития и потерей работы.

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После увольнения из Олимпийского колледжа, где Богдан работал преподавателем, ему пришла повестка в военкомат. Он прошел медкомиссию и отправился на службу.

Напомним, что весной 2020 года боксеры Усик и Василий Ломаченко отметились несколькими неоднозначными высказываниями и снялись в российском фильме о церкви. После этого их внесли в базу "Миротворец" и начали активно критиковать в сети.

В ответ на это Усик записал видео, в котором показал, как бьет "диванного эксперта", пригрозив людям, которые нелицеприятно о нем высказываются. Увидев это послание, Грицай вызвал Александра на поединок без правил, но боксер отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее борец рассказывал, что из Олимпийского колледжа его уволило "пророссийское руководство из-за его проукраинской позиции".