Легендарный Шовковский предупредил о новом потопе в Киеве, призвав людей не выходить из дома

Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас является депутатом Киевсовета от партии УДАР, предупредил о том, что на Киев надвигается новый потоп. По словам экс-футболиста, в среду, 21 июля, столицу Украины зальет с еще большей силой, чем это было в понедельник, 19 июля.

На своей странице в Facebook он объяснил, что давно пользуется программой, которая оценивает возможное количество осадков в тот или иной промежуток времени. На ролике, который Шовковский прикрепил к публикации, видно, что 21 июля в Киеве выпадет более 21 мм осадков.

Александр отметил, что 19 июля этот показатель в приложении составлял 8 мм. Он призвал столичных жителей при возможности не выходить на улицу и быть очень внимательными.

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Напомним, что 19 июля Киев накрыл ураган с дождем. В некоторых частях города ветер валил деревья, а улицы заливало водой, в результате чего проезд был невозможен.

Также была приостановлена работа станций "Академгородок" и "Берестейская" на красной ветке метро. Они были затоплены.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко отчитался о работе, проделанной для локализации последствий потопа.