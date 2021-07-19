Назван топ-9 самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпиады-2020

Сразу пятеро баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпиады-2020. В топ-9 вошли также три представителя тенниса и один гольфист.

Рейтинг опубликовало авторитетное американское издание Forbes. Оно подсчитало заработки спортсменов за последний год (с мая 2020 года по май нынешнего). В расчет брались доходы от спортивной деятельности (зарплата, призовые, бонусы) и рекламные поступления.

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Отмечается, что всего представители рейтинга сумели заработать 353 миллиона долларов. Список девяти самых богатых спортсменов Игр в Токио выглядит так:

1. Кевин Дюрант (баскетбол, США) – $75 млн

2. Наоми Осака (теннис, Япония) – $60 млн

3. Дамиан Лиллард (баскетбол, США) – $40,5 млн

4. Новак Джокович (теннис, Сербия) – $34,5 млн

5. Рори Макилрой (гольф, Великобритания) – $32 млн

6. Девин Букер (баскетбол, США) – $30,5

7. Кеи Нишикори (теннис, Япония) – $30,5

8. Крис Миддлтон (баскетбол, США) – $27 млн

9. Джру Холидей (баскетбол, США) – $23

Отметим, что Дюрант и Джокович входили в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов и на Олимпийских играх 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые украинские олимпийцы уже прибыли в Токио и разместились в олимпийской деревни. Они показали фото картонных кроватей и сняли видео, как питаются в столовой.

На Играх от нашей страны выступят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Организаторы Олимпиады призвали ее участников отказаться от секса на время соревнований.