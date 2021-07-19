Украинский футболист погиб в ужасном ДТП в Ивано-Франковской области

Украинский футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый умер в больнице от травм, полученных в жутком ДТП, которое случилось в Бурштыне. Ему был 31 год.

Как сообщается на странице Национальной полиции Ивано-Франковской области в Facebook, согласно предварительным данным, в 6:15 утра 36-летний водитель транспортного средства Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Tata.

Видео дня

Мужчина умер на месте, а трое пассажиров, ехавших с ним в Renault попали в больницу с телесными повреждениями. Как оказалось позже, одним из них был Цимбалистый. Сначала футболист находился в коме, а затем умер от полученных травм.

Водитель грузовика Tata и его пассажир получили незначительные повреждения.

Отметим, что кроме "Прикарпатья" погибший выступал за "Спартак" Ивано-Франковск, "Коростень", "Энергетик" и тернопольскую "Ниву".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист итальянской "Пармы" Джузеппе Перрино умер во время матча в память о брате, который скончался за три года до этого.