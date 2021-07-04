Сборная Украины разгромно проиграла Англии на Евро-2020: спортивные итоги 3 июля
Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020, пропустив 4 гола, а Шевченко подвел итоги для Украины на Евро-2020.
Кроме того, Малиновский впервые дал интервью на украинском и вызвал восторг в интернете, а соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, пропустив 4 гола
Отставка, ошибки и перспективы. Шевченко подвел итоги для Украины на Евро-2020. Топ-5 заявлений
Малиновский впервые дал интервью на украинском и вызвал восторг в сети
"Шева на выход. Позор": соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020
В соцсетях высмеяли тренера сборной России, досрочно отправившего Украину домой с Евро-2020
Евро-2020 2 июля: результаты, отчеты, сетка плей-офф
Форвард сборной Италии "умер" на поле, но воскрес, как только его команда забила гол. Видео
Дети-футболисты во дворе Киева перед своим матчем исполнили гимн Украины, наследуя сборную на Евро-2020
Стадион в Риме ошеломляюще исполнил гимн Украины перед матчем с Англией на Евро-2020