Сборная Украины разгромно проиграла Англии на Евро-2020: спортивные итоги 3 июля

Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020, пропустив 4 гола, а Шевченко подвел итоги для Украины на Евро-2020.

Кроме того, Малиновский впервые дал интервью на украинском и вызвал восторг в интернете, а соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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