Форвард сборной Италии "умер" на поле, но воскрес, как только его команда забила гол. Видео

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле стал героем курьезного момента в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Бельгии. Форвард "Лацио" симулировал жуткую травму, чем вызвал насмешки у комментаторов.

На 30-й минуте в борьбе с защитниками Иммобиле якобы очень сильно пострадал и стал кататься по газону в чужой штрафной, буквально умирая от боли. Спустя мгновение Николо Барелла, получив мяч от Марко Вератти, нанес четкий удар в левый угол ворот, открыв счет.

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Это магическим образом исцелило Иммобиле. Игрок как ни в чем не бывало вскочил и побежал вместе с партнерами праздновать забитый гол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинальный матч Бельгия – Италия завершился со счетом 1:2.

Победный гол был забит с пенальти на 2-й добавленной минуте первого тайма.

Напомним, что 3 июля свою игру на континентальном футбольном первенстве проведет и сборная Украины.

Матч в Риме начнется в 22:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".