Стадион в Риме ошеломляюще исполнил гимн Украины перед матчем с Англией на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские фанаты

Болельщики, собравшиеся на матч сборной Украины по футболу против Англии в четвертьфинале Евро-2020, выдали невероятный перфоманс. Зрители на Олимпийском стадионе в Риме фантастически исполнили гимн Украины.

Украинская фанатка на матче в Риме

Как только прозвучали первые аккорды самой главной песни страны, фанаты в едином порыве стали подпевать. Этот хор итальянской арены до мурашек пробрал даже футболистов.

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Видео дня

Вместе с римскими трибунами в едином порыве гимн Украины пели и в фан-зоне в Киеве.

Напомним, что подобные выступления болельщиков на чемпионате Европы по футболу-2020, являются регулярными. Впервые подобное зрелище можно было увидеть на матче 1-го тура группового этапа с Нидерландами. Тогда арена в Амстердаме фантастически исполнила гимн Украины.

После этого украинцы пели в матчах с Северной Македонией, Австрией и Швецией.

Фанаты сборной Украины

В поединке со шведами гимн Украины акапельно от фанатов прозвучал и в концовке основного времени.

Украинские болельщики

Сама игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

Артем Довбик.

Победный гол на последних минутах забил нападающий "Днепр-1" Артем Довбык.

Артем Довбик празднует забитый гол.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Голевой удар Артема Довбыка
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