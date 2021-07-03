Стадион в Риме ошеломляюще исполнил гимн Украины перед матчем с Англией на Евро-2020

Болельщики, собравшиеся на матч сборной Украины по футболу против Англии в четвертьфинале Евро-2020, выдали невероятный перфоманс. Зрители на Олимпийском стадионе в Риме фантастически исполнили гимн Украины.

Как только прозвучали первые аккорды самой главной песни страны, фанаты в едином порыве стали подпевать. Этот хор итальянской арены до мурашек пробрал даже футболистов.

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Вместе с римскими трибунами в едином порыве гимн Украины пели и в фан-зоне в Киеве.

Напомним, что подобные выступления болельщиков на чемпионате Европы по футболу-2020, являются регулярными. Впервые подобное зрелище можно было увидеть на матче 1-го тура группового этапа с Нидерландами. Тогда арена в Амстердаме фантастически исполнила гимн Украины.

После этого украинцы пели в матчах с Северной Македонией, Австрией и Швецией.

В поединке со шведами гимн Украины акапельно от фанатов прозвучал и в концовке основного времени.

Сама игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

Победный гол на последних минутах забил нападающий "Днепр-1" Артем Довбык.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".