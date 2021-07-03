Дети-футболисты во дворе Киева перед своим матчем исполнили гимн Украины, наследуя сборную на Евро-2020

Неизвестные юные киевские футболисты стали настоящими звездами интернета после того, как в социальную сеть попало видео их матча в одном из дворов Троещины (район столицы). Короткий ролик у себя в Facebook опубликовал музыкант Дмитрий Сирченко.

В клипе, снятом с окна киевской высотки, видно, как дети стоящие в ряд исполняют гимн Украины, приложив руки к сердцам. Таким образом юные спортсмены подражали своим старшим товарищам, выступающим в эти дни на чемпионате Европы-2020.

Видео дня

"К сожалению на видео плохо слышно, далеко. Эти малыши перед игрой в футбол выстроилась и, положив руки на свои сердечки, спели Гимн Украины! Боже, благослови Украину!" – подписал видео автор.

Менее чем за 9 часов публикация собрала больше 68 000 просмотров и порядка 2300 отметок "нравится". 5500 человек сделали ее перепост.

В комментариях пользователи восхищаются детьми.

"Боже, храни этих детей и Украине, "Приятно видеть", "Боже, как мило. Еще маленькие а уже чувствуют что украинцы", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией получила фантастический заряд от своих болельщиков.

Фанаты, собравшиеся на трибунах "Хэмпден Парка" в Глазго, ярко исполнили гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL подобные перфомансы стали для украинских болельщиков обычным делом.

Самым первым и самым ярким было исполнение гимна в Амстердаме, на "Йохан Кройфф Арене" перед встречей со сборной Нидерландами.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".