"Шева на выход. Позор": соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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'Шева на выход. Позор': соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020

Украинские футбольные болельщики эмоционально отреагировали на разгромное поражение сборной страны от Англии в четвертьфинале Евро-2020. "Желто-синие" проиграли родоначальникам футбола 0:4.

Сетка плей-офф Евро-2020.

Фанаты подопечных Андрея Шевченко не стеснялись в выражениях относительно игры команды. На странице OBOZREVATEL в социальной сети Facebook болельщики призвали к отставке главного тренера.

Кейн забивает гол.
Видео дня
Шапаренко против Кейна.

"Шева на выход. Какой "Милан"?", "Какая может быть сборная с тренером малоросом. Итальянский выучил, когда надо было, как играл в "Милане". А украинский не может...", "Позор и команде, и тренеру, и президентам...", "Вот и вся шара закончилась, а эта игра показала, как мы далеки от футбола", "Посмотрите, с какими эмоциями и вдохновением пели свой гимн англичане и посмотрите на наших любителей футбола... Малоросы и точка..." – пишут фанаты.

Фанаты раскритиковали сборную Украины.
Реакция украинских фанатов.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Наша команда заняла третье место в группе С, но пробилась в 1/8 финала.

Болельщики в фан-зоне в Киеве.
Украинские фанаты в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Дании обыграла Чехию и стала полуфиналистом Евро-202.