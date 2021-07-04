'Шева на выход. Позор': соцсети эмоционально отреагировали на вылет Украины с Евро-2020

Украинские футбольные болельщики эмоционально отреагировали на разгромное поражение сборной страны от Англии в четвертьфинале Евро-2020. "Желто-синие" проиграли родоначальникам футбола 0:4.

Фанаты подопечных Андрея Шевченко не стеснялись в выражениях относительно игры команды. На странице OBOZREVATEL в социальной сети Facebook болельщики призвали к отставке главного тренера.

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"Шева на выход. Какой "Милан"?", "Какая может быть сборная с тренером малоросом. Итальянский выучил, когда надо было, как играл в "Милане". А украинский не может...", "Позор и команде, и тренеру, и президентам...", "Вот и вся шара закончилась, а эта игра показала, как мы далеки от футбола", "Посмотрите, с какими эмоциями и вдохновением пели свой гимн англичане и посмотрите на наших любителей футбола... Малоросы и точка..." – пишут фанаты.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Наша команда заняла третье место в группе С, но пробилась в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Дании обыграла Чехию и стала полуфиналистом Евро-202.