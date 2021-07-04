Отставка, ошибки и перспективы. Шевченко подвел итоги для Украины на Евро-2020. Топ-5 заявлений

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признал, что Англия заслуженно победила и вышла в полуфинал Евро-2020. На поражение со счетом 0:4 повлияли как ошибки команды при оборонительных действиях, так и индивидуальное мастерство соперников.

На международных турнирах национальной команде будет тяжело конкурировать до тех пор, пока внутренний чемпионат не станет сильнее и футболисты не будут чаще появляться в клубах сильнейших европейских лиг. Как передает УАФ, об этом Шевченко рассказал на послематчевой пресс-конференции, где также высказался на тему своего дальнейшего будущего на посту главного тренера украинской сборной.

OBOZREVATEL представляет ответы Шевченко на 5 самых главных вопросов после вылета "желто-синих" с Евро-2020.

Видео дня

О поражении со счетом 0:4. "Мы не отказались от своих принципов, эпизодами играли хорошо, но в некоторых моментах недоработали, например, при стандартах. Также сказалась травма Кривцова, потому что он – опытный защитник, имеет определенную антропометрию. У нас на сегодня нет таких крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе". О шансах Англии выиграть Евро-2020. "Англия сыграла очень прагматично, на своих сильных сторонах. Англия сильна и индивидуально, и как команда, у нее замечательный тренер. Англичане добрались до полуфинала, и я вижу эту сборную в финале". Об украинском футболе. "Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах". Уйдет ли в отставку? "Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. Как УАФ должна будет принимать решения, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за проведенный турнир". Почему Малиновский оказался вне заявки? "У Руслана травма, которая не позволила ему сыграть. Мы надеялись, что он восстановится за эти дни. У него очень болит приводящая мышца. Сегодня утром он попробовал свои силы, но не попал даже в заявку".

Футболисты сборной Украины ранее тоже поделились своими мыслями относительно выступления на чемпионате Европы. Так, капитан команды Андрей Ярмоленко заявил, что выход в 1/4 финала Евро-2020 является сам по себе огромным достижением.

Разгромное поражение от англичан, по его словам, не сломает футболистов, ведь они и так добились большего успеха, чем Франция, Германия и другие звездные сборные.

Хавбек Сергей Сидорчук в свою очередь отметил, что счет 0:4 в матче с Англией не является закономерным, а на ход игры повлияла необходимость тактического перестроения уже с самого начала поединка.

Напомним, матчи Евро-2020 доступны для просмотра на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поражение национальной команды. Гарант выразил уверенность, что главные победы "желто-синих" еще впереди, а за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно".