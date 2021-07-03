Малиновский впервые дал интервью на украинском и вызвал восторг в сети

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский прислушался к критике общественности и перешел на родной язык во время общения с журналистами. На это обратил внимание политический обозреватель Александр Аронец, выложив у себя в Facebook фрагмент общения Руслана.

"Лед тронулся. Малиновский дает интервью на украинском языке. Как говорил классик Подеревянский, "не верю в силу слова я, а верю в силу п***юлея". Как видим, они все хорошо знают родной язык, но обстоятельства в спорте так сложились, что до сих пор сложно найти кружок, где бы тренировки проводили украинской. Вот и получается, что типичные футбольные фразы в них уже на подсознании запечатленные на русском", – написал Аронец.

Видео дня

На видео видно, как Малиновский легко и непринужденно беседует на украинском языке. Лишь в конце Руслан забыл как будет по украински "опыт".

"У нас була теорія невелика, на якій Андрій Миколайович сказав, що непотрібно десь літати і казати собі, що ми вже досягли чогось", – сказал Малиновский.

То, как футболист "Аталанты" великолепно владеет украинским, очаровало пользователей интернета. В комментариях юзеры благодарят Руслана за "соловьиную" и восхищаются Малиновским.

Стилистика и орфография оригинала сохранены: "Гарно розмовляє укрмовою. Молодець", "Молодець, ясноокий українцю", "Гарна українська... все буде чьотко".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Напомним, что после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 украинская писательница Лариса Ницой поделилась видео, на котором футболист национальной команды Артем Довбик давал комментарий журналистам на русском языке. Она обозвала украинца "московитом", после чего сама нарвалась на резкую критику в сети. Многих пользователей возмутило, что поборница украинского языка нашла очередную "зраду". Претензии высмеяли также в шуточном видео, переозвучив матч "в стиле" Ницой.

Вскоре писательница сообщила, что ей позвонили пранкеры и от имени футболистов пообещали перейти на государственный.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал скандал и фактически стал на сторону Ницой.

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