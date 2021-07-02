Евро-2020 2 июля: где смотреть 1/4 финала, календарь, расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу в пятницу, 1 июля, состоятся первые матчи 1/4 финала. За путевки в полуфинал сразятся Бельгия и Италия, а также Швейцария и Испания.
Поединок первого номера в рейтинге ФИФА против одних из главных фаворитов Евро-2020 состоится в Мюнхене. Судить встречу будет Славко Виничич. Испанцы примут своих сенсационных соперников в Санкт-Петербурге.
Евро-2020. 1/4 финала
Швейцария – Испания, 19:00
"Газпром Арена", Санкт-Петербург.
Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5"
Главный арбитр – Майкл Оливер (Англия)
Бельгия – Италия, 22:00
"Арена Мюнхен", Мюнхен.
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
Главный арбитр – Славко Винчич (Словения)
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании в фантастическом матче вырвала путевку в четвертьфинал Евро-2020 у Хорватии. "Фурия роха" дожала соперника в овертайме – 5:3.
Швейцария в серии послематчевых пенальти выбила действующих чемпионов мира – французов.
Бельгия в 1/8 финала одолела португальцев. Чемпионы Европы 2016 года уступили со счетом 0:1.
Италия лишь в дополнительное время смогла сломить неуступчивых австрийцев, забив дважды и пропустив один гол в ответ.
Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".
Напомним, что 3 июля свой матч 1/4 финала проведет и Украина. Подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.
Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.