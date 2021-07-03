В соцсетях высмеяли тренера сборной России, досрочно отправившего Украину домой с Евро-2020

Болельщики не смогли простить главному тренеру юношеской сборной России по футболу Владимиру Быстрову его слова про сборную Украины. После поражения от Австрии в 3-м туре группового этапа Евро-2020 Быстров досрочно отправил "желто-синих" домой, опозорившись с прогнозом.

После того, как подопечные Шевченко вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, пользователи социальных сетей атаковали аккаунт двукратного чемпиона России в составе "Зенита" (2010, 2011/12) в Instagram. Под его последним постом юзеры стали писать насмешливые комментария, издеваясь над "прогнозистом".

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"Домой ваши едут с позором, а нашим предстоит долгий путь", "Мы в плей-офф, а вы?", "Кто там домой едет клоун?", "Шо ты, мыша, кто домой поехал? Получили под усы - сидите молча", "Ну так кто там домой поехал?" – пишут фанаты.

Напомним, что сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф, финишировав на последнем месте в группе B.

Украина в четвертьфинале 3 июля сыграет с Англией.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Кроме того появилось трогательная речь поддержки от Владимира Зеленского.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".