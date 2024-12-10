'Не могу пойти против': Леннокс Льюис сказал, чем Усик отличается от Фьюри

Легендарный боксер Леннокс Льюис не видит особых шансов у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) реваншироваться во втором бою с Александром Усиком (22-0, 14 КО). По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец демонстрирует высочайший класс, превосходя остальных соперников.

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Такое мнение Льюис выразил в интервью YouTube-каналу Droeks on Boxing. Британец подчеркнул, что ему сложно представить поражение Усика, так как тот очень умно боксирует и использует малейшие ошибки оппонента, а Фьюри допустил их достаточно много в первом поединке.

"Я не могу пойти против Усика. Александр Усик доказал снова и снова, почему он до сих пор непобежден. Все действительно сводится к тому, что выигрывает тот, кто лучше боксирует, кто умен на ринге. Я не думаю, что Тайсон Фьюри был умен в первом бою. Я думаю, что он немного переиграл и позволил Александру Усику действительно набрать очки. Александр Усик – сложный противник. Он все время двигается, он всегда наносит удары, он в отличной форме. И его трудно победить", – сказал Льюис.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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