Жену Пескова назвали плохим человеком с гнилым сердцем: новости спорта 23 июля

В Японии стартовала Олимпиада, а испанский гимнаст резко ответил жене Пескова, назвав ее плохим человеком с гнилым сердцем,

Кроме того, выход Украины на Играх-2020 не показали по российскому телевидению.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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