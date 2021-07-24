Жену Пескова назвали плохим человеком с гнилым сердцем: новости спорта 23 июля
В Японии стартовала Олимпиада, а испанский гимнаст резко ответил жене Пескова, назвав ее плохим человеком с гнилым сердцем,
Кроме того, выход Украины на Играх-2020 не показали по российскому телевидению.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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