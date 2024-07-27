Брянск пожаловался на массированную и длительную атаку украинских БПЛА

В Брянской области России в ночь на 27 июля противовоздушная оборона окупантов якобы сбила десятки украинских беспилотников. Воздушная тревога в области и взрывы в воздухе продолжались больше часа.

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Об этом заявили в минобороны России и брянский губернатор Александр Богомаз. Причем последний ссылается на министерство и рассказывает о 12 сбитых дронов, но в ведомстве это число выросло вдвое.

В частности, по словам Богомаза, массированную атаку подверглись несколько муниципальных районов Брянской области. Атаковала украинская сторона "беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", которые якобы посбивали над Выгоничским, Трубчевским, Карачевским, Брасовским и Брянским районами области.

Также российский губернатор утверждает, что в результате атаки "пострадавших и разрушений нет", но "экстренные и оперативные службы работают на местах".

Минобороны РФ, как и Богомаз, рассказывает, что воздушная атака длилась более часа, однако в этом ведомстве утверждают, что сбили якобы 21 украинский дрон.

Местные жители сообщают, что взрывы в воздухе продолжали раздаваться даже через час после отмены воздушной тревоги.

Обломки одного дрона показали очевидцы – на фото части обычного квадрокптера. Они, конечно, тоже могут стать ударными дронами, однако это далеко не "летательный аппарат самолетного типа", как российские "Ланцеты" или иранские "Шахеды".

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз россияне в Брянске жаловались на массированную ночную атаку дронов 23 июня. Как и сейчас, тогда Богомаз утверждал, что якобы было уничтожено 25 БПЛА, а в минобороны заявили о 30 дронах.

А 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения вражескому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ". О взрывах заявлял даже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, паром атаковали дроны, есть погибший и раненые.

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