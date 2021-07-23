"Ты плохой человек, у тебя гнилое сердце": испанский гимнаст ответил жене Пескова

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Гимнаст Бенитес ответил Татьяне Навке

Испанский спортсмен Кристофер Бенитес не сумел сдержать эмоции после слов российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Ранее жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, отметилась сексистским заявлением, написав у себя в Instagram, что мужчинам не место в художественной гимнастике, и опубликовала видео с выступлением испанца.

Как сообщает издание MK.ru, слова Навки вызвали недовольство не только у граждан России, которые высмеяли ее в комментариях, но и у самого атлета. Он оставил ей послание на русском языке.

"Начни уважать… У меня нет слов, чтобы описать, какая ты плохая спортсменка и человек, у тебя гнилое сердце", – написал Бенитес.

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Бенитес ответил Навке

Отметим, что первый турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие мужчины, прошел в 2019 году.

Столкнувшись с критикой, Навка опубликовала еще один пост, в котором заявила, что не хотела никого обидеть. Тем не менее, она отметила, что все равно остается при мнении, что "мужчина не должен надевать юбку".

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