На росТВ объяснили, почему не показали выход сборной Украины на открытии ОИ в Токио

В пресс-службе российского Первого канала заявили, что не показали выход сборной Украины на стадион во время церемонии открытия Олимпиады в Токио из-за необходимости соблюдать коммерческие обязательства. Вместо парада наших соотечественников телезрители в РФ увидели рекламу.

Такой ответ дали на федеральном канале на запрос издания РБК. По их словам, за два часа, на протяжении которых спортсмены в порядке названия стран выходят на арену, им нужно несколько раз прервать прямой эфир.

"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", – ответили на Первом канале.

Видео дня

Отметим, что реклама началась сразу же после того, как прошел парад атлетов из Уганды. Прямой эфир возобновился после появления на стадионе сборной Уругвая.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио. Появилось видео парада украинских спортсменов во время торжественного события.

Как сообщал OBOZREVATEL, нашу страну на японских ОИ представят 157 спортсменов. Букмекеры назвали главного претендента на "золото" среди украинцев.