На росТВ объяснили, почему не показали выход сборной Украины на открытии ОИ в Токио
В пресс-службе российского Первого канала заявили, что не показали выход сборной Украины на стадион во время церемонии открытия Олимпиады в Токио из-за необходимости соблюдать коммерческие обязательства. Вместо парада наших соотечественников телезрители в РФ увидели рекламу.
Такой ответ дали на федеральном канале на запрос издания РБК. По их словам, за два часа, на протяжении которых спортсмены в порядке названия стран выходят на арену, им нужно несколько раз прервать прямой эфир.
"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", – ответили на Первом канале.
Отметим, что реклама началась сразу же после того, как прошел парад атлетов из Уганды. Прямой эфир возобновился после появления на стадионе сборной Уругвая.
OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио. Появилось видео парада украинских спортсменов во время торжественного события.
Как сообщал OBOZREVATEL, нашу страну на японских ОИ представят 157 спортсменов. Букмекеры назвали главного претендента на "золото" среди украинцев.