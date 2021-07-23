В Кремле призвали МИД РФ разобраться с украинским Крымом на сайте Олимпиады в Токио

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российским дипломатам и спортивным чиновникам необходимо разобраться с ситуацией, которая возникла вокруг территориальной принадлежности Крыма на сайте Олимпиады в Токио. Изначально полуостров был отделен границей от материковой части Украины, однако после обращения нашей страны эта грубая ошибка была исправлена.

О необходимости реакции на эту ситуацию Песков сказал изданию ТАСС. По его словам, посольству России необходимо задать соответствующие вопросы по этому делу.

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", – сказал пресс-секретарь Путина.

Видео дня

Напомним, что 23 июля прошла церемония открытия ОИ в Токио. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию этого торжественного события.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Первый канал не показал выход украинских спортсменов на стадион во время открытия Олимпиады, запустив рекламу. Позже в пресс-службе вещателя объяснили этот инцидент.

Появилось видео парада наших соотечественников во время церемонии.