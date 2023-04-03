Тренер сборной России назвал бредом требования МОК не поддерживать войну в Украине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возмутился из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ к соревнованиям. Наставник национальной команды страны-агрессора назвал бредом требования к атлетам осудить войну в Украину.

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Об этом Жамнов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он отметил, что в международных федерациях якобы специально создают все условия, чтобы россияне сами отказывались от участия в соревнованиях.

"Там много непонятных пунктов. Например, на Олимпиадах нельзя выступать спортсменам, представляющим силовые структуры – СКА, ЦСКА, "Динамо"… А у нас многие ведущие спортсмены как раз из этих клубов. Вообще не понимаю, зачем МОК озвучил свой перечень запретов. Ведь из него следует, что спортсмен из России, который приедет на соревнование, должен написать заявление, что он не поддерживает СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.). Но это же чистый бред. Все специально было сделано для того, чтобы нас там не было", – сказал Жамнов.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК. А олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал своих соотечественников даже не думать о том, чтобы осудить войну.

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