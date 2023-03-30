Правительство Украины приняло решение, как будет бойкотировать отбор на Олимпиаду-2024 наша страна

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что наши спортсмены будут участвовать лишь в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян. По словам члена исполнительного комитета НОК Украины, в том случае, если украинские федерации будут нарушать это решение, их будут лишать статуса "национальный".

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"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем у отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян" – заявил Немчинов в эфире телемарафона.

Также Олег Николаевич напомнил, что спортсменам нужно больше думать не о карьере, а о своей жизни.

"Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, который отдал много лет легкой атлетике, и погиб на харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на войну.И прослужил он не на кухне, если можно так сказать.То есть он был в боевых подразделениях.Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за решения МОК у них сломается карьера или что-то другое... Зато останется жизнь ваша и ваших детей", - резюмировал Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник МОК восстановил возможность для россиян и белорусов соревноваться в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом при условии, что они не будут активно поддерживать войну в Украине и не будут связаны с армией и военными клубами. Решение об их участии в Играх-2024 будет принято позже.

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