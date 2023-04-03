''Назвал бы предателями'': чемпион ОИ и РФ призвал россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против осуждения российскими спортсменами войны в Украине ради участия в международных турнирах. Он назвал подобный шаг "отказом от своего президента, правительства и государства", забыв о военных преступлениях своей страны.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он добавил, что спортсмены, которые согласятся выступать на международных соревнованиях, подписав документ с осуждением войны, будут считаться предателями России.

"Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Пусть станут предателями своего государства! Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом – предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются. Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством. Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, "Динамо", осуждение СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.) – обсуждать даже не стоит", – сказал Тихонов.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК.

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