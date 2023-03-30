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Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
8,2 т.
Путин и Степанова

Авторитетная немецкая газета Bild опубликовала имена российских спортсменов, которые не смогут в ближайшее время участвовать в международных турнирах. Эти атлеты подпадают под новый запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

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28 марта МОК рекомендовал не допускать под нейтральным флагом тех спортсменов из РФ, кто активно поддерживали войну в Украине, а также тех, кто связан с силовыми структурами страны-агрессора. .

Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду
  • Хоккеист Александр Овечкин. Звезда НХЛ — давний поклонник Владимира Путина. В 2018 году он стал доверенным лицом Путина и помог ему одержать победу на выборах. Также Овечкин известен как основатель движения Putin Team.
Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду
  • Лыжница Вероника Степанова. В апреле прошлого года спортсменка, выступая на официальном мероприятии в Кремле, заявила: "Путин на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде 2014 года в Сочи".
Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду
  • Гимнаст Никита Нагорный. В социальных сетях олимпийский чемпион поддержал российское вторжение и предложил своим подписчикам отправлять посылки российским военным.
Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду
  • Борец Муса Евлоев. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио, а по совместительству — лейтенант российской армии.
Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду

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