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Bild назвала первые фамилии российских чемпионов, которые по новым правилам МОК точно не попадут на Олимпиаду
Авторитетная немецкая газета Bild опубликовала имена российских спортсменов, которые не смогут в ближайшее время участвовать в международных турнирах. Эти атлеты подпадают под новый запрет Международного олимпийского комитета (МОК).
28 марта МОК рекомендовал не допускать под нейтральным флагом тех спортсменов из РФ, кто активно поддерживали войну в Украине, а также тех, кто связан с силовыми структурами страны-агрессора. .
- Пловец Евгений Рылов. На провластном митинге 8 марта 2022 года чемпион мира по плаванию вышел на сцену с символом Z, за что его отстранили от больших соревнований на девять месяцев.
- Хоккеист Александр Овечкин. Звезда НХЛ — давний поклонник Владимира Путина. В 2018 году он стал доверенным лицом Путина и помог ему одержать победу на выборах. Также Овечкин известен как основатель движения Putin Team.
- Лыжница Вероника Степанова. В апреле прошлого года спортсменка, выступая на официальном мероприятии в Кремле, заявила: "Путин на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде 2014 года в Сочи".
- Гимнаст Никита Нагорный. В социальных сетях олимпийский чемпион поддержал российское вторжение и предложил своим подписчикам отправлять посылки российским военным.
- Борец Муса Евлоев. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио, а по совместительству — лейтенант российской армии.
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