Официальный представитель МИД России Мария Захарова закатила настоящую истерику после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из РФ к командным соревнованиям и отстранить всех атлетов, которые имеют отношения к армии и силовым структурам страны-агрессора. Она обвинила западные страны во всех преступлениях, которые как раз и совершает РФ.

Видео дня

Слова Захаровой передает пропагандистское информационное агентство РИА "Новости". Она в традиционный раз повторила кремлевские штампы о политизации спорта, рассказав о ксенофобии, ненависти, национализме и экспериментах над человечностью.

"Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни. Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека", – сказала Захарова.

Ранее предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвало пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!