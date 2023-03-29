Жена Пескова назвала решение МОК стремлением стереть Россию с лица земли

Олимпийская чемпионка и предательница Украины Татьяна Навка назвала критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям попыткой западных стран "стереть Россию с лица земли". При этом атлетам нужно соглашаться выступать в нейтральном статусе.

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Об этом сама уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она выразила возмущение решением Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать не допускать к соревнованиям всех россиян в командных видах спорта, а также спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами.

"С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы. С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно. Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли", – сказала предательница Украины.

Напомним, после оглашения решения МОК президент организации Томас Бах добавил, что данные рекомендации не касаются участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Решение этого вопроса будет обсуждаться позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвал пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям.

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