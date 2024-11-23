'Из-за этого в Украине погибли и будут погибать люди'. Легенда мирового спорта шокирован пророссийским поступком НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю-Джекетс" на матч регулярного сезона НХЛ против "Вашингтона" (12 декабря) продает пакет под названием "Russian Heritage Ticket Offer" ("билет российского наследия"). В анонсе на официальном сайте команды значится, что купившие такой пакет смогут сфотографироваться с их российским игроком Кириллом Марченко

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Американский журналист советского происхождения Слава Маламуд у себя в Twitter разместил анонс с этим мероприятием, поинтересовавшись, как такое возможно.

"Вы серьезно? Неужели они настолько бесчувственными? Они что, совсем сумасшедшие?Нереально. Абсолютно, совершенно, необъяснимо. И никто вообще не задает никаких вопросов?" – написал Маламуд у себя в соцсети Х.

Шокирован тем, что произошло, и легенда мирового хоккея Доминик Гашек. Бывший вратарь заявил, что НХЛ прекрасно знает, что это открытая поддержка (реклама) российской войны и российских преступлений во время российской войны против свободной Украины.

"Из-за НХЛ и этого матча погибли и будут погибать люди [в Украине], и НХЛ несет за это полную ответственность. Это то же самое, как если бы НХЛ отдала России 10 танков и 5 современных самолетов вместо этого матча. Из-за НХЛ в Украине гибнут и калечатся люди. НХЛ должна выплатить Украине миллиарды долларов", – написал чех в Х.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Гашек гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял президента Украины Владимира Зеленского и всю нашу страну.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

До этого Доминика обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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