Легенду мирового спорта, который заявлял о борьбе против России, словили на лицемерии. Видео

Олимпийский чемпион Доминик Гашек, который много раз жестко критиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за разрешение российским спортсменам спокойно выступать в чемпионате, несмотря на агрессию РФ в отношении Украины, засветился на торжественном мероприятии НХЛ. Бывший вратарь сборной Чехии, "Баффало Сейбрз" и "Детройт Ред Уингс" принял участие в церемонии открытия матча "Баффало" – "Чикаго".

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На ситуацию обратил внимание чешский комментатор Доминик Михайлеску, попросив 58-летнего Гашек объясниться.

В ответ Доминатор [прозвище Гашека] заявил, что поступает так исключительно в интересах Украины.

"Я использую свое пребывание здесь, чтобы привлечь внимание к проблеме российских игроков в НХЛ. В составе "Баффало" (к счастью) сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя вина, но я буду рад, если так и останется", – написал Гашек в соцсети Х (бывшая Twitter).

Михайлеску возразил, что Доминик лукавит.

"Вы говорите, что в "Баффало" нет российского хоккеиста. Вы прекрасно знаете, что это заблуждение. В фармклубе играют четыре российских хоккеиста, один из которых в прошлом году выступал в КХЛ. Все они имеют контракты и при необходимости могут спокойно стать игроками основного состава", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек заявлял, что не россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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