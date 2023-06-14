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"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
2,7 т.
'Гоните их обратно!' Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Легенда мирового хоккея Доминик Гашек записал новое видео в поддержку Украины после того, как посетил Харьков, Киев и пострадавшие от российской агрессии города под столицей. Он отметил, что ему было приятно приехать в нашу страну, которая продолжает бороться за свои земли и свободы.

Видео дня
"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Соответствующий ролик олимпийский чемпион 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли разместил на своей странице в социальной сети Twitter, подписав его словами "Привет из Чехии Украине. И особенно тем, кто находится в зоне боевых действий". Он добавил, что молится за воинов ВСУ, которые в эти дни начинают масштабное контрнаступление против оккупантов.

"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

"Привет Украина! Было приятно провести неделю с тобой. И спасибо за эту награду – награду друга Украины. Мне очень приятно. Я встретился со многими юными и взрослыми хоккеистами. И со спортсменами, которые получили различные увечья в результате войны. Хочу сказать, что я в восторге от того, что вы делаете. И вы это делаете не только ради своей страны, но и всей Европы. Я скрестил пальцы за вашу праведную битву. Защитите свою прекрасную страну и свободу. Гоните русских имперских оккупантов из вашей страны. Гоните их обратно. Русское дер*мо. Слава Украине! Слава украинскому спорту и хоккею!" – сказал Гашек.

"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов
"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Ранее бывший вратарь сборной Чехии назвал трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине. А олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников назвал Гашека больным на голову.

"Гоните их обратно!" Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

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