'Гоните их обратно!' Легенда хоккея поддержал Украину и выругался в адрес оккупантов

Легенда мирового хоккея Доминик Гашек записал новое видео в поддержку Украины после того, как посетил Харьков, Киев и пострадавшие от российской агрессии города под столицей. Он отметил, что ему было приятно приехать в нашу страну, которая продолжает бороться за свои земли и свободы.

Видео дня

Соответствующий ролик олимпийский чемпион 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли разместил на своей странице в социальной сети Twitter, подписав его словами "Привет из Чехии Украине. И особенно тем, кто находится в зоне боевых действий". Он добавил, что молится за воинов ВСУ, которые в эти дни начинают масштабное контрнаступление против оккупантов.

"Привет Украина! Было приятно провести неделю с тобой. И спасибо за эту награду – награду друга Украины. Мне очень приятно. Я встретился со многими юными и взрослыми хоккеистами. И со спортсменами, которые получили различные увечья в результате войны. Хочу сказать, что я в восторге от того, что вы делаете. И вы это делаете не только ради своей страны, но и всей Европы. Я скрестил пальцы за вашу праведную битву. Защитите свою прекрасную страну и свободу. Гоните русских имперских оккупантов из вашей страны. Гоните их обратно. Русское дер*мо. Слава Украине! Слава украинскому спорту и хоккею!" – сказал Гашек.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии назвал трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине. А олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников назвал Гашека больным на голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

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