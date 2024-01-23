'Считаю это огромной ошибкой'. Легенда мирового спорта, борющийся с Россией, покаялся перед Украиной

Олимпийский чемпион Доминик Гашек извинился перед Украиной и украинцами за то, что принял участие в церемонии открытия матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" – "Чикаго". Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею в свое время много раз жестко критиковал НХЛ за разрешение российским спортсменам спокойно выступать в чемпионате, несмотря на агрессию РФ в отношении Украины.

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"Я считаю свое участие в матче и в его открытии своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою Родину, но и всю Европу от империалистического врага", – написал Гашек в соцсети Х (бывшая Twitter).

Доминик также поблагодарил всех фанатов, которые его поддержали и продолжают поддерживать, и всех, кого он разочаровал своим поступком.

"Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Я постараюсь в дальнейшем все это исправить. В этот момент я могу обещать тебе, что подобная ситуация больше не повторится. И что я буду бороться изо всех сил и помогать защищать все, на что нападает террористический режим, контролируемый российским государством. И критиковать всех тех, кто поддерживает это своими действиями", – не сдержался бывший хоккеист.

58-летний чех в очередной раз сделал акцент, что НХЛ, разрешая россиянам играть, делает "огромную рекламу российской империалистической войны".

"Вот почему НХЛ также несет ответственность за человеческие жертвы и огромный материальный ущерб в этой войне", – написал Доминик Гашек.

Закончил свое обращение легендарный хоккеист девизом, ставшим во всем мире символом борьбы с РФ.

"В заключение я еще раз извиняюсь перед всем украинским народом, который борется за свою свободу, за нас и свою страну, и выражаю ему максимальную поддержку. Слава Украине! Слава героям!" – отметил Гашек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек заявлял, что не россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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