Президент Украины Владимир Зеленский: "США не должны давить на нас "сидеть и слушать" за столом переговоров... Мы – независимая страна".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ілон Маск (наближений зараз до обраного Президента США бізнесмен, який задля своєї вигоди дуже хотів би стати реальним, а не бюрократичним "фасадним" посередником між російським очільником і обраним Президентом США): "У нього чудове почуття гумору…"

Мене навряд чи можна назвати "фаном" Володимира Зеленського, але по факту – образа діючого Президента України – це плювок і в мій бік.

Впевнений: потрібна миттєва реакція на цей несправедливий "наїзд", незважаючи на наближеність Ілона Маска до Дональда Трампа. Промовчати не вийде – будуть погані наслідки.

Як це зробити? У нас сьогоднішній владний істеблішмент заявляє, що вони найкращі в цих інформаційних іграх. Їм і карти в руки.

Я свою чітку позицію заявив.

І ще одне важливе зауваження: Ілон Маск не розуміє українців. Від слова – зовсім.

Хтось йому має пояснити, чим російський цар відрізнявся від українського Гетьмана і чим московські бояри відрізнялися від козацької ради… А ще нагадати історично свіжий приклад українського Майдану 2014 року, коли, попри всі дії й рішення політиків, саме активна частина народу України всіх національностей зруйнували всякі "договорняки" й поставила вимоги, які реалізувалися.