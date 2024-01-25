Фетисов наехал на легенду мирового спорта за помощь Украине. В ответ его назвали 'лицемерной гадиной'

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов наехал на легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека. В октябре Гашек, комментируя полномасштабное вторжение, заявил, что Фетисов "поднял руку в Думе за агрессивную позицию России, а значит, несет прямую ответственность за все происходящее",

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В ответ член Высшего совета партии "Единая Россия" сказал, что готов нести ответственность, но только вместе с теми, кто помогает Украине.

"Все те, кто сегодня поставляют оружие Украине, тоже пусть несут ответственность. Я от своей ответственности не отказываюсь. А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять? Ну, вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе. Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что там что-то может произойти, – цитирует 65-летнего депутата Госдумы "ВсеПроСпорт".

Российские болельщики за такие слова набросились на своего чиновника.

"Что проанализировать-то Гашек должен? Карты 17 века, боевых комаров, биогусей или войны с печенегами?", "Лицемерная гадина", "Да-да. Человек, продавший девушке перцовый баллончик, несёт ответственность за то, что она распылила его на маньяка", "Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать всю ту хрень, которую несут наши депутаты. Это чудовищно и с моральной, и с рациональной точки зрения", - пишут в сети.

Комментаторы не понимают, в чем преступность предоставлять оружие для защиты и спрашивают, как насчет поставок России оружия из Северной Кореи.

"Нет ничего преступного, предоставлять оружие стране, на которую напали. Территорию которой захватывают", - пишут юзеры.

Фетисову намекают про Путина.

"А из Ночной хоккейной лиги там, случайно, никто ответственности не несет?" - интересуются любители хоккея из РФ.

ак сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек заявлял, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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