'Делает все, чтобы навредить': легенда спорта осадил Илона Маска из-за Украины, обозвав того 'психопатом и лжецом'

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял президента Украины Владимира Зеленского и всю нашу страну. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что глава компании Space X откровенно подыгрывает российским агрессорам.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, которая и принадлежит миллиардеру. Обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что украинцы продолжают защищать не только свою страну, но и всю Европу от россиян, а Маск всячески пытается этому мешать.

"Кто-то герой и вместе со своими согражданами защищает свою страну и всю Европу вопреки всему, а кто-то сидит в тепле и безопасности, где его детям ноги и руки не оторвали бомбы, за 10 000 километров и делает все возможное, чтобы навредить герою и его согражданам. То, что он психопат и лжец, не является для него оправданием. Он психопат и коллаборационист, когда ему вздумается. Человек, который использует свою власть, чтобы запугивать других", – отметил Гашек.

Напомним, СМИ выяснили, что Илон Маск регулярно общается с диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Из-за этого сентаторы-демократы требуют провести проверку в отношении миллиардера. Кроме того, окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа обеспокоено влиянием бизнесмена на главу США.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы на выборах президента США-2024 Дональд Трамп решил назначить Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства.

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