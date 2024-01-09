"Пока не уйдете из Украины и не отдадите Путина": легенда мирового спорта поставил на место чемпиона ОИ из РФ
Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек категорично отреагировал на жалобы президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка на "лишение сборной РФ золотых медалей молодежного ЧМ-2024, где она даже не участвовала. Олимпийский чемпион отметил, что представители страны-агрессорки не имеют права выступать на международных турнирах, поддерживая преступную войну против Украину.
Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил Третьяку, что тот прислуживается перед диктатором Владимиром Путиным и является соучастником военных преступлений России в отношении Украины.
"Всем российским хоккеистам и официальным лицам. Либо вы поддерживаете империалистическую войну вашей страны и все связанные с ней преступления или вы против нее. Вы не можете соревноваться с нами, пока не уйдете из Украины, не заплатите репарации и не отдадите Путина под суд в Гааге. Это вопрос жизни", – отметил Гашек.
Отметим, что чех постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от Гашека вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".
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