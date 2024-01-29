"Несет полную ответственность за ущерб Украине": легенда мирового спорта поставил на место россиянина Фетисова
Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек категорично ответил на требование бывшего игрока сборной России Вячеслава Фетисова вернуть РФ деньги, которые были заработаны во время выступлений за московский "Спартак". Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что заслужил их своей работой, а также выступал за "красно-белых" в тот момент, когда никто не мог подумать о скорой войне против Украины.
Об этом Гашек заявил в интервью телеканалу CNN Prime News. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" подчеркнул, что в начале 2010-х Россия казалась ему достаточно демократической страной, однако сейчас она превратилась в агрессивное государство с имперскими замашками.
"В то время я никогда бы не подумал, что через четыре года она аннексирует Крым и впоследствии развяжет самую большую империалистическую войну в Европе со времен Второй мировой. Я заслужил деньги своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от него ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась и они начали войну против свободной страны. Однако я, безусловно, поддержу, чтобы Россия заплатила за весь материальный ущерб, который она причинила Украине, а также за все потерянные жизни, за которые она несет полную ответственность", – сказал Гашек.
Ранее он заявил, что не россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".
Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей Национальной хоккейной лиги. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.
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