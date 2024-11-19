'Забейте на этого шакала': экс-игрок сборной Украины жестко высказался о Тимощуке

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий призвал не придавать значения тому, что тренер "Зенита" Анатолий Тимощук выиграл иск против Украины в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в деле о лишении его всех национальных наград и лицензии. Экс-защитник отметил, что предателя страны ни для кого не должно существовать.

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Об этом Федецкий заявил в комментарии порталу sport-express.ua. Участник чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Украины выразил уверенность в том, что болельщикам и журналистам нужно забыть о Тимощуке, который просто продался россиянам.

"Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своими наградами. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек. Почему Лозанна встала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, несмотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук – это предатель. На этом точка. Его уже не будет в Украине. Пусть идет за русским кораблем", – подчеркнул Федецкий.

Ранее Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключения из списка игроков национальной команды.

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