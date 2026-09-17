В украинском публичном дискурсе постоянно существует соблазн "заимствовать" готовые рецепты социальной политики из Европы или англосаксонского мира. Однако поверхностное копирование без понимания исторических предпосылок и социально-экономической почвы, на которой выросли эти модели, превращает реформаторские лозунги в разновидность карго-культуры, приправленную откровенным популизмом.

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Чтобы говорить о социальной политике как о системе перераспределения ресурсов, нужно начать с понимания феномена "государства всеобщего благосостояния" (welfare state), его истоков, логики и этапов становления.

Существует три подхода к объяснению возникновения welfare state.

1. Структурно-функциональный.

Промышленная революция XIX века привела к массовой урбанизации и росту потребностей в базовых социальных услугах: образовании, медицине, материальной поддержке.

Государство, аккумулируя ресурсы, начало системно удовлетворять этот спрос, и с развитием экономики объем социальных функций только увеличивался.

2. Марксистский.

Социальная политика рассматривается как компромисс между классами: буржуазия, под давлением рабочего движения, согласилась на частичное перераспределение ресурсов, чтобы избежать социального взрыва.

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3. Демократический.

Расширение гражданских прав и политического участия привело к тому, что всё больше групп населения начали влиять на распределение ресурсов, формируя политику через выборы и общественное давление.

Украина же не прошла классическую индустриализацию в условиях свободного рынка, как Великобритания или Германия XIX века, и не имела длительной традиции парламентской демократии, которая бы постепенно расширяла социальные гарантии. Вместо этого мы унаследовали советскую модель социальной политики (централизованную, патерналистскую, но экономически неэффективную).

Поэтому сегодня возникает вопрос:

Можем ли мы воссоздать структурно-функциональный сценарий без мощного экономического роста?

Возможен ли "демократический" путь в обществе с низким уровнем политической культуры и доверия?

Не рискуем ли мы скатиться к популизму, когда социальные обещания не подкреплены ресурсами?

Друзья! Понимание исторических моделей – это не академическая роскошь, а инструмент выживания государства. Scientia est potentia – знание дает силу, но только тогда, когда оно адаптировано к собственной почве.

Украина должна выработать собственную модель социальной политики, которая учтёт наши экономические возможности, демографические вызовы и культурные особенности, а не станет копией чужих решений.

Но кому это интересно...