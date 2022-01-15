Источник назвал новое место работы Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с Польским футбольным союзом (PZPN), сообщает в Twitter авторитетный инсайдер Николо Скира. По информации источника, Андрей Николаевич может может возглавить сборную Польши.

Напомним, что новость о вероятном назначении Шевы наставником польской сборной уже появлялась в медиа-пространстве 10 дней назад.

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Тогда представители PZPN не стали комментировать это, а глава Союза Цезарий Кулеша заявил, что Шевченко является интересным тренером, но у него действующий контракт с "Дженоа".

Отметим, что бывший главный тренер Кадры Пауло Соуза ушел в конце декабря прошлого года в бразильский "Фламенго".

24 марта у сборной Польши запланирован матч против сборной России в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

В плей-офф ЧМ вышла и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии. ​

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Напомним, что после того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году, он ушел учиться на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

С "сине-желтыми" Шева провел 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

7 ноября украинец возглавил "Дженоа", который выступает в Серии А. 15 января Шевченко уволили из генуэзской команды.