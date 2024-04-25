1. Задержание такого уровня не могло быть проведено без согласования с Путиным, а само решение не могло быть инициировано без прямого участия Патрушева. К сожалению, подтверждается та версия, которую я выразил более месяца назад, что в РФ произошел "минипереворот" в результате которого фанатичные ястребы одержали победу над просто ястребами во внутривидовой борьбе. И сейчас именно они диктуют повестку дня.

Далее текст на языке оригинала

2. Арешт Іванова - це демонстрація нових правил гри, які ще не викристалізувалися, але вже пишуться по ходу гри. Поки можемо говорити, що нові правила точно містять наступні пункти:

а) всі попередні домовленості анульовані. Все починається з чистої сторінки;

б) ФСБ переходить від кришування корупції до контролю корупції;

в) Просто лояльності вже мало. Потрібно чогось більшого (чого саме поки не розуміє ніхто).

3. Поки тяжко спрогнозувати, як буде розкручуватися маховик репресій. На Іванові можуть зупинитися (аналог історії Ходорковського, коли після арешту всі все зрозуміли) або ж навпаки, затримають ще кілька десятків високопоставлених чиновників.

Повторюся: це не принципово. Головне - це повна зміна правил співіснування в елітах.

4. Опозиція, на жаль, знову не попадає в очікування народу. Заяви ФБК, що до них дослухалися у владі - смішні. Насправді, від опозиції треба було чекати заяв, що це не боротьба з корупцією, а імітація і відведення уваги від погіршення життя. Або щось подібне.

5. Для України це означає, що наразі існує повне домінування ідей Патрушева та Ушакова щодо продовження війни до конференції Ялта-2.

На цьому фоні варто окремо звернути увагу на різку активізацію росіян на китайському напрямку і два важливих рішення: Норнікель вирішив перенести мідний завод в Китай, а Газпром дає знижку на 28% до 2027 року китайським компаніям (обидва рішення не могли не бути санкціоновані в Кремлі).

Китай, останнім часом, почав певний дрейф в сторону можливих переговорів і росіяни будь-що прагнуть зламати цей тренд. Власне від цього і буде залежати чи залишиться теоретична можливість для початку переговорів в 2024 році.